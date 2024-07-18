شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب العالمية وتأثيرها بمصر بعد تسجيل مستوى تاريخيا والان مع تفاصيل الخبر

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد أن سجل يوم أمس أعلى مستوى تاريخي ولكنه أغلق على انخفاض، وتبقى توقعات الأسواق بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر القادم هي الداعم الأول لارتفاع سعر الذهب حالياً بالإضافة إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات المحيطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

شهد سعر الذهب في مصر تذبذب خلال جلسة الأمس فبعد ارتفاعه خلال الجلسة عاد وأغلق عند نفس سعر الافتتاح وذلك بسبب التراجع الذي شهده سعر الذهب العالمي يوم أمس بعد تسجيله مستوى تاريخي جديد، واليوم تترقب الأسواق المحلية أية تحركات جديدة في سعر الذهب العالمي وأثره على تحركات السعر المحلي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

يعود سعر أونصة الذهب اليوم إلى محاولة اختبار منطقة المقاومة المحيطة بالمستوى 2480 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس وسجل مستوى تاريخي جديد عند 2483 دولار للأونصة، قبل أن يتراجع ويغلق تحت المستوى 2480 دولار.

الآن يستهدف الذهب المستوى 2500 دولار للأونصة بعد أن ينجح في اختراق خط المقاومة حول المستوى 2480 دولار للأونصة، وقد يشهد تراجع تصحيحي مؤقت وإعادة اختبار خط المقاومة الصاعد قصير الأجل عند منطقة 2450 – 2460 دولار للأونصة.

أما عن توقعات سعر الذهب في مصر ، يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 حالياً فوق المستوى 3300 جنيه للجرام في محاولة لبناء قاعدة سعرية فوق هذا المستوى، ليستهدف الوصول إلى المستهدف حالياً عند 3350 جنيه للجرام، ولكن يحتاج السعر إلى تجميع المزيد من الزخم الصاعد ليستكمل الصعود، وسيكون الدعم في الغالب من تحركات أونصة الذهب العالمي فقط.



