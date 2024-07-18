شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع بتداولات تتجاوز 4 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالخميس، 18 يوليو 2024 03:02 م
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.952 تريليون جنيه.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 28653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 35333 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12381 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 6495 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 9374 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2776 نقطة.
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