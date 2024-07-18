البنك الأهلي المتحد يوقع اتفاقية تعاون مع برنامج أعمال مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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القاهرة - سامية سيد - هاني الرفاعي: هذه الاتفاقية الإستراتيجية هي بمثابة شهادة على التزام البنك الأهلي المتحد - مصر تجاه التمويل المستدام والاستدامة

أعلن البنك الأهلي المتحد - مصر، انه في يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع برنامج "أعمال مصر" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والممول من قبلها، فيما يقوم على تنفيذ الاتفاقية معهد التنمية الدولي (DAI)

أقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي للبنك الأهلي المتحد - مصر بحضور فريق قيادة برنامج "أعمال مصر" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى فريق التمويل المستدام والاستدامة بالبنك الأهلي المتحد- مصر، والذي لعب دورًا محوريًا في تشكيل هذا المسعى التحويلي.

وقّع الاتفاقية هاني الرفاعي - رئيس التمويل المستدام والاستدامة بالبنك الأهلي المتحد - مصر، والأستاذة/ يمنى مصطفى مدير برنامج "أعمال مصر" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

في هذا الصدد؛ قال هاني الرفاعي: " المبادرة تمثل شهادة على مدى التزام البنك الأهلي المتحد - مصر بالتمويل المستدام والاستدامة، ونعرب عن تقديرنا لبرنامج "أعمال مصر" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لثقتهم في قدرات البنك والتزامه بالاستدامة. معًا، نبدأ رحلة ذات رؤية لتبني مبدأ الاستدامة."

وأضاف: "من خلال هذا التعاون البارز، يحصل البنك الأهلي المتحد - مصر على موارد قيمة لبناء القدرات وخدمات تقنية متعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة بشكل عام، وتطوير المنتجات الخضراء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وسيقوم برنامج "أعمال مصر"التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل هذه الخدمات، مما سيعزز كفاءتنا التشغيلية ويطلق العنان لفرص جديدة لعملائنا وأصحاب المصلحة."

ومن جانبها قالت يمنى مصطفى مدير برنامج "أعمال مصر" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "نرحب بتوقيع الاتفاقية مع البنك الأهلي المتحد - مصر ، و تمثل هذه الاتفاقية خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في تعزيز التمويل المستدام من خلال تعزيز التعاون الأعمق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. علاوة على ذلك، تؤكد هذه الشراكة التزامنا المعزز بدعم المؤسسات المالية مثل البنك الأهلي المتحد - مصر، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الشامل للبرنامج. نحن نؤمن بأن هذا التعاون سيكون بمثابة حافز للتغيير الإيجابي في النظام البيئي للتمويل المستدام."