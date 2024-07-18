شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 28653.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 6495.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 9374.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 35333.27 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 6430.86 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 55.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.952 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.9%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.211 تريليون جنيه إلى 1.247 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 406.7 مليار جنيه إلى 415.9 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.618 تريليون جنيه إلى 1.662 تريليون جنيه بنسبة نمو 2.7%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.9 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بنسبة نمو 1.3%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 146.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.905 مليار ورقة منفذة على 452 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 236 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.718 مليار ورقة منفذة على 422 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 11.33% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 88.67%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 895.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 189.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.9 مليار جنيه، بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 181.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 14.7 مليار جنيه بحجم تداول 2.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 371 ألف عملية.