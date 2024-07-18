الاقتصاد

عبدالرحمن الدخيل رئيسا تنفيذا لـ«أليانز» بعد استقالة أنوج أقاروال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني قبول مجلس إدارتها أمس، استقالة الرئيس التنفيذي للشركة أنوج أقاروال والتي تقدم بها بتاريخ 02 يوليو 2024م على أن يبدأ سريانها بتاريخ 18 يوليو 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، قرر مجلس الإدارة تعيين عبدالرحمن الدخيل بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من تاريخ 21 يوليو2024م، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين على التعيين.
تجدر الإشارة إلى أن عبدالرحمن الدخيل حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية فليريك للأعمال وجامعة سانت قالين إضافة إلى دبلوم تأمين من معهد التأمين القانوني CII.
وتقلد الدخيل، عدة مناصب قيادية خلال فترة عمله الممتدة لفترة تزيد عن 23 سنة منها مديرا عاما لإحدى شركات قطاع التأمين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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