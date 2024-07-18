شكرا لقرائتكم خبر عن «أيان« تعلن آخر يوم لتداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أيان للاستثمار آخر يوم لتداول حقوق الأولوية وآخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1446-01-15 الموافق 2024-07-21.
وأضافت أن تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-01-18 الموافق 2024-07-24.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشـركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 02/01/1446هـ (الموافق 08/07/2024م).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1446-01-15 الموافق 2024-07-21.
وأضافت أن تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-01-18 الموافق 2024-07-24.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشـركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 02/01/1446هـ (الموافق 08/07/2024م).