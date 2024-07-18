الاقتصاد

«أيان« تعلن آخر يوم لتداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أيان للاستثمار آخر يوم لتداول حقوق الأولوية وآخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1446-01-15 الموافق 2024-07-21.
وأضافت أن تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-01-18 الموافق 2024-07-24.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشـركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 02/01/1446هـ (الموافق 08/07/2024م).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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