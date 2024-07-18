الاقتصاد

تعيين عضو جديد في مجلس إدارة «كير الدولية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو جديد في مجلس إدارة «كير الدولية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة كير الدولية، تعيين م. معاذ السحيباني، عضوا في مجلس الإدارة لشغل المنصب الشاغر في المجلس.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 25 مارس الماضي، استقالة عضو بمجلس الإدارة.
وأوضحت الشركة أن تعيين السحيباني يبدأ اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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