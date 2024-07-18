شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو جديد في مجلس إدارة «كير الدولية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة كير الدولية، تعيين م. معاذ السحيباني، عضوا في مجلس الإدارة لشغل المنصب الشاغر في المجلس.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 25 مارس الماضي، استقالة عضو بمجلس الإدارة.
وأوضحت الشركة أن تعيين السحيباني يبدأ اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 25 مارس الماضي، استقالة عضو بمجلس الإدارة.
وأوضحت الشركة أن تعيين السحيباني يبدأ اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.