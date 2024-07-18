شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة المصرية للمعارض توقع عقد تجديد وتطوير مجمع الصالات الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع اليوم اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات مع اللواء أحمد سلامة والعقيد أحمد مصطفى والمهندس محمد زيدان من مصنع صقر للصناعات المتطورة التابعة للهيئة العربية للتصنيع .

كما تم التعاقد النهائي على تجديد المصاعد الكهربائية وإنشاء سلم خرساني بمجمع الصالات وذلك إستكمالا لسلسلة التطويرات التي تقوم بها الهيئة في مختلف صالات العرض والقاعات المؤتمرية بالمركز

يأتي هذا التعاقد في إطار سلسلة التطويرات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مختلف صالات العرض والقاعات المؤتمرية بمركز مصر للمعارض الدولية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعارضين والزوار، وتوفير تجربة مميزة تلبي احتياجاتهم.

وذكرت هيئة المعارض، أن استخدام أحدث التقنيات في التجديد ويشمل التعاقد تجديد المصاعد الكهربائية الموجودة في مجمع الصالات، وإنشاء سلم خرساني جديد. وسيتم استخدام أحدث التقنيات في عملية التجديد، بما يضمن توفير مصاعد كهربائية آمنة وموثوقة وذات كفاءة عالية.

وقال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات،"نحرص في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات على تطوير البنية التحتية لمركز مصر للمعارض الدولية بشكل مستمر، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. ويأتي هذا التعاقد مع مصنع صقر للصناعات المتطورة لتجديد المصاعد الكهربائية وإنشاء سلم خرساني في مجمع الصالات، في إطار سعي الهيئة لتوفير تجربة مميزة للعارضين والزوار."

من جانبه، قال اللواء أحمد سلامة، من مصنع صقر للصناعات المتطورة: "نفتخر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في هذا المشروع المهم. وسنعمل على استخدام أحدث التقنيات في عملية التجديد، بما يضمن توفير مصاعد كهربائية آمنة وموثوقة وذات كفاءة عالية."

وأكد الماوردي على التزام الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتقديم أفضل الخدمات للعارضين والزوار، وتطوير مركز مصر للمعارض الدولية ليصبح وجهةً مثاليةً لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.



