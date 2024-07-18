شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجنوب»: الأثر المالي لتعديل أسعار الوقود ينخفض إلى 11.5% والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على تداول

وأشارت إلى أن البرنامج يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، وقد تم تطبيق البرنامج بمصنع اسمنت بيشة فقط كمرحلة أولى، وكان الأثر المالي على تكلفة الإنتاج للشركة انخفاض بنسبة 1%.

وأفادت بأنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل إضافية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.

ونوهت بتعديل نسبة الأثر المالي على الشركة من 12.5% إلى 11.5% تقريباً في تكلفة الإنتاج ابتداءً من 01/01/2024. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، انضمامها إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي، والذي بناء عليه وقعت الشركة اتفاقية مع البرنامج تتضمن تقديم عدة حلول تساعد في رفع كفاءة ونوع مصادر الطاقة المستخدمة في المنشئات الصناعية.وكانت الشركة قد أعلنت على تداول السعودية في 25 فبراير الماضي، استلامها إشعاراً من شركة أرامكو السعودية بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في تشغيل مصانع الشركة والأثر المالي على تكلفة الإنتاج.وأشارت إلى أن البرنامج يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، وقد تم تطبيق البرنامج بمصنع اسمنت بيشة فقط كمرحلة أولى، وكان الأثر المالي على تكلفة الإنتاج للشركة انخفاض بنسبة 1%.وأفادت بأنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل إضافية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.ونوهت بتعديل نسبة الأثر المالي على الشركة من 12.5% إلى 11.5% تقريباً في تكلفة الإنتاج ابتداءً من 01/01/2024.