شكرا لقرائتكم خبر عن «سليمان الحبيب»: إنهاء تعاقد بين شركة تابعة وأمانة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية اليوم، اتفاقية إنهاء تعاقد بالتراضي بين شركتها التابعة شركة بواب الغرب للرعاية الطبية وأمانة منطقة المدينة المنورة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 25 نوفمبر 2021 توقيع عقد إيجار مع أمانة منطقة المدينة المنورة لتأجير الشركة قطعة الأرض الكائنة في حي مذينب في منطقة ميطان بالمدينة المنورة والتي تقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد كتابة العدل الثانية، والتي تبلغ مساحتها (18,772.24) متراً مربعاً لمدة 50 سنة وذلك لاستثمارها بإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى على الأرض المخصصة.
وقالت الشركة إن إنهاء التعاقد بدون أي مسؤولية مالية أو تعاقدية على أي طرف تجاه الطرف الآخر.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 25 نوفمبر 2021 توقيع عقد إيجار مع أمانة منطقة المدينة المنورة لتأجير الشركة قطعة الأرض الكائنة في حي مذينب في منطقة ميطان بالمدينة المنورة والتي تقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد كتابة العدل الثانية، والتي تبلغ مساحتها (18,772.24) متراً مربعاً لمدة 50 سنة وذلك لاستثمارها بإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى على الأرض المخصصة.
وقالت الشركة إن إنهاء التعاقد بدون أي مسؤولية مالية أو تعاقدية على أي طرف تجاه الطرف الآخر.