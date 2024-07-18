شكرا لقرائتكم خبر عن «كيان»: الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع البسفينول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمصنع البسفينول وتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إنها عملت على تخفيض الأثر المالي وحصلت على جزء من مبلغ التأمين مما نتج عنه انخفاض الأثر المالي إلى 85 مليون ريال حتى تاريخه مقارنةً بالمبلغ المعلن عنه سابقاً 443 مليون ريال.
وأفادت بأن ذلك سينعكس إيجاباً على نتائج الشركة في النصف الأول من العام 2024 والعمل جار على تخفيض هذا الأثر خلال النصف الثاني من العام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إنها عملت على تخفيض الأثر المالي وحصلت على جزء من مبلغ التأمين مما نتج عنه انخفاض الأثر المالي إلى 85 مليون ريال حتى تاريخه مقارنةً بالمبلغ المعلن عنه سابقاً 443 مليون ريال.
وأفادت بأن ذلك سينعكس إيجاباً على نتائج الشركة في النصف الأول من العام 2024 والعمل جار على تخفيض هذا الأثر خلال النصف الثاني من العام 2024.