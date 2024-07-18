شكرا لقرائتكم خبر عن «هوجو بوس» تحذر: تراجع كبير يهدد أسواق السلع الفاخرة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خفضت دار الأزياء الألمانية "هوجو بوس" توقعات مبيعاتها لهذا العام 2024 إلى نطاق يتراوح بين 4.58 مليار دولار و4.738 مليار دولار بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي العالمي وخاصة في أسواق مثل الصين والمملكة المتحدة، وفق ما ذكر موقع إنسايد ريتايل. تراجع توقعات المبيعات توقعت الشركة في وقت سابق أن تبلغ مبيعاتها لهذا العام نحو 4.68 إلى 4.84 مليار دولار.

وقالت شركة هوجو بوس إنها تتوقع أن يبلغ الربح التشغيلي ما بين 381.2 مليون دولار إلى 468.3 مليون دولار بانخفاض عن توجيهاتها السابقة التي تراوحت بين 468.3 مليون دولار إلى 517.4 مليون دولار. ضعف الطلب على السلع الفاخرة تعد هذه المرة الثانية هذا العام التي تخفض فيها شركة هوجو بوس توقعاتها للمبيعات.

وكانت الشركة قد أشارت في وقت سابق أيضًا في نتائج الربع الأول إلى ضعف الطلب في الصين والمخاوف بشأن معنويات المستهلك الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية مما تسبب في انخفاض الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022.

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وقالت دار الأزياء الألمانية أيضًا إن مبيعاتها الأولية في الربع الثاني انخفضت بنسبة 1% إلى 1.11 مليار دولار.

وبلغ صافي ربحها التشغيلي خلال الفترة 76.2 مليون دولار على أساس أولي. زيادة الإنفاق على التسويق كانت علامة الملابس الفاخرة في مهمة توسعية، وزادت إنفاقها التسويقي وافتتحت 102 نقطة بيع جديدة في عام 2023، لكن أسهمها انخفضت هذا العام حيث حذرت من تباطؤ نمو المبيعات. تراجع مبيعات السلع الفاخرة يأتي ذلك فيما أعلنت شركة "سواتش" أكبر شركة لصناعة الساعات في العالم عن انخفاض حاد في مبيعات النصف الأول وأرباحها في وقت سابق مع استمرار ضعف الطلب على السلع الفاخرة في الصين.

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ورغم أن مجموعة "سواتش" أعلنت عن انخفاض حاد في مبيعات النصف الأول وأرباحها لكنها توقعت تحسن الأعمال بشكل كبير في وقت لاحق من عام 2024.

وقالت الشركة السويسرية المصنعة لساعات تيسو ولونجين وأوميجا وكذلك ساعات سواتش البلاستيكية التي تحمل نفس الاسم إن صافي المبيعات بأسعار الصرف الحالية انخفض بنسبة 14.3 % إلى 3.85 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو.

وانخفضت أسهم الشركة بأكثر من 11.5 % متجهة نحو أسوأ يوم لها في أكثر من أربع سنوات. الصين.. تحدي كبير للصناعة وقال جان فيليب بيرتشي المحلل في "فونتوبل": "كانت نصف سنة قبيحة بالنسبة لمجموعة سواتش من جميع النواحي".

وأردفت سواتش بإن الصين من المرجح أن تظل تشكل تحديًا لصناعة السلع الفاخرة بأكملها حتى نهاية عام 2024 لكنها أضافت أن هناك حاليًا "فرصًا ممتازة" للعلامات التجارية للمجموعة في قطاع الأسعار المنخفضة.

وتتوقع الشركة نمواً قوياً في اليابان والولايات المتحدة في النصف الثاني من عام 2024 وقالت إن الآفاق في العديد من الدول الأوروبية واعدة.

كما أصدرت شركة "بربري" تحذيرا بشأن الأرباح وألغت دفع أرباحها للعام أيضًا.