شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. وزارة المالية تبدأ اليوم صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 18-7-2024، عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية المهمة، منها ابدأ تعلن تشغيل أول مصنع فى مصر لتصنيع صمام أمان الغاز للبوتاجاز، و وزارة المالية تبدأ اليوم صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو..

وزارة المالية تبدأ اليوم صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو

أكدت وزارة المالية، بدء صرف مرتبات شهر يوليو الحالى للعاملين بالدولة، اليوم الخميس.



وأهابت وزارة المالية بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

ابدأ تعلن تشغيل أول مصنع فى مصر لتصنيع صمام أمان الغاز للبوتاجاز

تسعي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " لإستقطاب كل ما هو جديد في عالم الصناعة وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا سيما الاستثمارات الصناعية لدعم وتطوير قطاع الصناعة المصرية.

هيئة الرقابة المالية تلغى ترخيص شركة أرباح لتداول الأوراق المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (73) لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى: "إلغاء ترخيص شركة/ أرباح لتداول الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992"، منوهة إلى أن إعلان الشركة بالقرار في مواجهة النيابة، وأنها لم تتقدم بتظلم أمام لجنة التظلمات.



ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.40 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط مكاسبها من الجلسة الماضية اليوم مدعمة بانخفاض أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.



أمين أوابك: الدول الأعضاء تستحوذ على 54% من الاحتياطيات العالمية للنفط و26.2% للغاز

أطلقت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" اليوم الخميس النسخة 50 من تقرير الأمين العام السنوي لعام 2023، الذي يستعرض أهم التطورات العربية والعالمية في مختلف أنشطة صناعة الطاقة بشكل عام والنفط والغاز بشكل خاص، وكذلك البيئة والتنمية المستدامة.



وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين بـ"القاهرة الجديدة"

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ عدد من مشروعات التطوير العقاري، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب أكرم سعد، والمهندس أحمد موسى، والمحاسب محمد رجائى، مساعدى نواب رئيس الهيئة، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفيرة النرويج بالقاهرة تعزيز التعاون وفرص الاستثمار

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفيرة هيلدا كليميتسدال سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والشركات النرويجية.

جهاز تنمية المشروعات ينقل الخبرات اليابانية لتطوير مشروعات صناعية بالمنيا والإسكندرية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على حرص الجهاز على دعم خطة الدولة وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة وتشجيع المشروعات الصناعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وتطويرها لتتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية الكبرى بهدف تبادل الخبرات في مجالات دعم وتنمية قطاع المشروعات مما يساهم في تعزيز قدرة تلك المشروعات على زيادة الإنتاجية والتنافسية والاستمرارية في السوق والتطور وتحسين قدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية بالتصدير.