شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تحديد نسب مشاركة "ابدأ" فى المشروعات الكبرى؟. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية.

كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير، ويتم تحديد نسب مشاركة "ابدأ" في المشروعات الكبرى على أساس الآتي:

أولا: عدد المساهمين في كل مشروع، والتكلفة الاستثمارية للمشروع .

ثانيا: نسب التمويل الذاتي لكل شريك.

ثالثا: تصنيف السلع التي سينتجها المشروع سواء كانت سلع وسيطة سيتم استهلاك جزء كبير من إنتاجها المساهمين في المشروع أو سلع نهائية، بحيث تحقق نسب المساهمة لكل شريك ربحية مناسبة.

رابعا: وفي جميع الأحوال يتم إدارة مشروعات ابدأ بواسطة خبراء الصناعة والمستوردين والشركاء الأجانب.

يذكر أن محور "المشروعات الكبرى" وهو المحور الأول للمبادرة قائم على عقد شراكات مع كبار المصنعين والمستوردين وخبراء الصناعة سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة.

وفي إطار محور "المشروعات الكبرى" يجرى زيادة الاستثمارات الصناعية وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص .



