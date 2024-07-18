شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 18-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 18-7-2024.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: جولدن تكس للأصواف، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية.

البورصة تربح 21 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.952 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 978.4 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 108.8 ألف عملية لعدد 205 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 87.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.56%، والعرب على 7.62%، واستحوذت المؤسسات على 23.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.51%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 126.7 مليون جنيه، 34.7 مليون جنيه، 42.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء 1.8 مليون جنيه، 197.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 28340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 28653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 35333 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12381 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 6495 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 9374 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2776 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 6430 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1730 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 4.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.95%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.073 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%.

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أي.تي.ليس 2 بسعر إغلاق 1.029 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.24%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 3.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.15%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 5.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.69%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 36.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.80%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 4.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.06%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 19 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 2.76%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 10.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.60%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 28.180 بنسبة تراجع بلغت 2.39%.