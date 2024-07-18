شكرا لقرائتكم خبر عن "جلوبال أوتو" تطلق BMW الفئة الرابعة الجديدة محليا والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات BMW في مصر، الطراز الأحدث من BMW الفئة الرابعة بالسوق المصرية، إلى جانب تقديم النسخة الكهربائية بالكامل BMW i4.

وجرى الكَشف الحصري عن النسخة المكشوفة الجديدة 420i Convertible للمرة الأولى في واحد مِن أجمل الشواطئ السياحية في الساحل الشمالي التي تَجمع ما بين الطبيعة الساحرة و الرمال البيضاء الناعمة، وعرضها على منصَّة خاصة بـBMW، مما أتاح لجمهور الحضور وروَّاد الساحل الشمالي التعرُّف عن قُرب على مستويات الراحة والفخامة والتجهيزات الحصرية المميَّزة التي تتمتَّع بها السيارة المكشوفة الجديدة.

كانت الفئة الرابعة من BMW قد جرى إطلاقُها للمرة الأولى في عام 2013، بوصفها نسخة كوبيه رياضية من السيدان المميَّزة الفئة الثالثة، وخليفة مباشرة للفئة الثالثة الكوبيه.

عزَّزت الفئة الرابعة منذ تقديمها من متعة القيادة والديناميكية العالية والحضور الواثق، ويعود الفضل في ذلك إلى عرضها الكبير وقاعدة عجلاتها الطويلة. أما الجيل الثاني الحالي من BMW الفئة الرابعة، فجرى إطلاقه في خريف عام 2020 ليتسلَّم راية النجاحات من الجيل السابق، كما جاء أطول وأوسع بكثير من الطراز الذي حلَّ مكانه، مع الاستعانة بتصميم جذَّاب يخطف الأبصار ويشدُّ الانتباه أينما حلَّ، جنبًا إلى جنب مع توافر النسخة i4 الكهربائية بالكامل للمرة الأولى.

استفادت الفئة الرابعة الجديدة مِن تصميم أكثر رياضية وجاذبية مِن أي وقت مضى، مع واجهة أمامية جريئة وهجومية للغاية تتضمن الشبك الأمامي العمودي الضخم "Kidney Grille"، ومصابيح رئيسية متكيَّفة فئة LED وأخرى خلفية عالية الدقة تعمل بتقنية الليزر، بخلاف الأكتاف العريضة المنحوتة بشكل بارز والسقف المنحني بشدَّة باتجاه الخلف، وغيرها من سمات سيارات الكوبيه الرياضية. وبخلاف فتحة السقف الكهربائية، وعجلات الفئة M الرياضية خفيفة الوزن قياس 18 أو 19 بوصة، تتوافر بالسيارة الجديدة نظام الإنارة الترحيبية وإمكانية فتح وغلق غطاء الصندوق الخلفي كهربائيًّا.

وتستفيد النسخة المكشوفة حصريًّا من سقف قماشي ليّن قابل للفتح والغلق كهربائيًّا حتى سرعة ٥٠ كلم/ساعة. أما عن باقة تصميم M-Sport، فتضيف صادمين أماميين وخلفييين رياضيين خاصين بالفئة M وإطار أسود لامع للنوافذ، في حين تضيف باقة التصميم M-Sport Pro مصابيح Shadowline، وأحزمة أمان ونظام كبح رياضي للفئة M، مع لمساتٍ سوداءَ لامعةٍ M High Gloss Shadow Line على شبك التهوية الأماميِّ وجناح خلفي رياضي، وغيرها مِن لمسات الفئة M الرياضية بامتياز.

وتتوافر الفئة الرابعة الجديدة في السوق المصرية بنسختين كوبيه ومكشوفة، بالإضافة إلى أربعة طرازات مختلفة، وهم: 420i Gran Coupe، و420i Convertible، فضلًا على الطراز عالي الأداء M440i xDrive Coupe، وأخيرًا الموديل الكهربائي بالكامل i4 eDrive40 Gran Coupe.

وبعيدًا عن الخطوط الخارجية التي عَكست الطابع الرياضي الجذَّاب والديناميكية العالية، فإن المقصورة الداخلية جاءت بتصميم جديد يُعزِّز من تجربة القيادة الرياضية ويضع السائق محور الاهتمام. تستعين المقصورة المحسَّنة بشاشة BMW Curved Display التي تتضمَّن شاشة عاملة باللمس للتحكُّم بالوظائف المختلفة وعَرض الخرائط قياس ١٤.٩ بوصات تعمل بنظام التشغيلِ BMW OS 8.5، إلى جانب شاشة لوحة العدَّادات قياس ١٢.٣ بوصات. وهناك كذلك مساعد BMW الذكي (IPA)، وبطانة سقف رياضية سوداء، مع تصميم جديد للمقوَد ثلاثي الأذرع ومقاعد رياضية جديدة ضمن التجهيزات القياسية. وحسب كل فئة تجهيزية على حدة، تستعين الفئة الرابعة الجديدة بباقة متنوِّعة من تجهيزات الراحة والترف، منها المكيِّف الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في ثلاث مناطق مختلفة، والنظام الصوتي المحيطي فئة Harman Kardon المكوَّن من ١٦ سمَّاعة بقدرة ٤٦٤ واط مع الطرازين 420i Gran Coupe وM440i xDrive Coupe، وآخر من الفئة نفسها مكوَّن من ١٧ سمَّاعة بقدرة ٥٣٥ واط مع النسخة الكهربائية i4 eDrive40، بخلاف نظام الإضاءة الداخلية (من ٩ ألوان)، والأسطح المصنوعة من الزجاج الكريستالي CraftedClarity للعديد من أزرار التحكم، والمقاعد التي يمكن التحكُّم في وضعيتها كهربائيًّا مع خاصية الذاكرة، والكسوة الجلدية للمقاعد سوداء اللون فئة Vernasca مع تطريز أزرق، والزوائد المصنوعة من ألياف الكربون على لوحة القيادة، والشاحن اللاسلكي، وغيرها من التجهيزات الأخرى.

على صعيد تجهيزات السلامةِ والأمان، استفادت الفئة الرابعة الأحدث من BMW من مجموعة مختارة من أفضلِ الأنظمةِ التِّقَنية المساعدة للقيادة؛ منها على سبيل المثالِ لا الحصر، نظام BMW Driving Assistance Professional الذي يساعد السائق على استمرار المسار والسرعة والمسافة مع السيارة الأمامية تلقائيًّا، وبالتالي يَحُدُّ من وقوع الحوادثِ ويعزِّز مستويات السلامةِ والأمان. ولا يمكن كذلك إغفال نظام التعليق الذكي المتكَيَّف الخاص بالفئة M ؛ والذي يتضمَّن مخمَّدات يمكن التحكم فيها كهربائيًّا، وأيضًا نظام التوجيه الرياضي الكهربائي للحصول على نَفَس رياضي بامتياز يعكس الروح الديناميكية للفئة الرابعة الجديدة.

تتوافر BMW الفئة الرابعة الأحدث في مصر بثلاثة طرازات تعمل بمحركات بنزينية. يأتي الطرازان 420i Gran Coupe و420i Convertible مدعَّمان بمحرك توربو سعة لترين، علمًا بأن هذا المحرك رباعي الاسطوانات يولِّد ١٨٤ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٣٠٠ نيوتن-متر، ويتَّصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من ٨ سرعات مع توافر بدَّالات للسرعة على المقوَد. أما الطراز عالي الأداء M440i xDrive Coupe، فيأتي مدعمًا بمحرك توربو أقوى من ست اسطوانات سعة ٣ لترات، يولِّد ٣٨٧ حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ ٥٠٠ نيوتن-متر. ويمكن لهذا المحرك اختراق الحاجز المئوي من السكون في غضون ٤.٥ ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢٥٠ كلم/ساعة.

ومِن ناحية أخرى، يأتي الطراز i4 eDrive40 Gran Coupe مدعَّما بمحرك كهربائي وحيد يولد ٣٤٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٤٣٠ نيوتن-متر، كما يستعين ببطارية بقدرة 83.9 كيلوواط ساعة، تتيح مدى كهربائيًّا يصل إلى ٦٠٠ كلم .