شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "السيارات" بنسبة 3.8% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.8%، أعقبه قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.7%، 2.2%، على التوالي، يليهما قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%.

وصعد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 0.8%، وقفزت قطاعات العقارات، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.5%، على التوالي، وزاد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 4 قطاعات مواد البناء، والسياحة والترفيه، والخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون بنسبة 1%، 0.2%، 0.1%، 0.01%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.952 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 978.4 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 108.8 ألف عملية لعدد 205 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 87.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.56%، والعرب على 7.62%، واستحوذت المؤسسات على 23.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.51%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 126.7 مليون جنيه، 34.7 مليون جنيه، 42.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء 1.8 مليون جنيه، 197.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 28340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 28653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 35333 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12381 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 6495 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 9374 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2776 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 6430 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1730 نقطة.