شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير السنوي: ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 63,74% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 تقريره السنوي لعام 2023، الذي جاء تحت عنوان (نُمكنك لتملك مسكنك) مسيرة تمكين وبناء.

وأوضح التقرير مؤشرات الأداء والأهداف الاستراتيجية وإسهامات البرنامج في الاقتصاد الكلي، ودعمه للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ومنجزاته المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

مستحقو الدعم السكني

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم الخميس، أن نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بلغت 63,74% مع نهاية عام 2023، وذلك بارتفاع 16.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2016، مشيرًا إلى أن نسبة تملك الأسر السعودية تجاوزت المستهدف لعام 2023 والبالغ 63%.

وأشار إلى استفادة أكثر من 96 ألف أسرة من مستحقي الدعم السكني خلال عام 2023، وذلك من خلال إسهام "برنامج الإسكان" في تحمل تكاليف السكن، إضافة إلى خدمة أكثر من 20 ألف أسرة من مسارات التملك عبر الإسكان التنموي.



وأوضح البرنامج أن عدد العقود الموقعة لمنتج أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ أكثر من 26 ألفًا، منها 11 ألف عقد خلال الربع الرابع من 2023، بهدف تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن وتحقيقًا للهدف الاستراتيجي لبرنامج الإسكان عبر اتاحة تملك المسكن الملائم للأسر السعودية.

مستجدات التنفيذ والبناء

وتناول التقرير مستجدات التنفيذ والبناء في عدد من المبادرات، إذ اعتمد برنامج إتمام أكثر من 800 مخطط، وأصدر أكثر من 3 آلاف رخصة بناء، كما جرى توفير 10 آلاف وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، وبلغ عدد العقود الموقعة لمنتج البيع على الخارطة 10904 عقود.

وأورد التقرير السنوي مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل (المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، وخدمة التصاميم الهندسية والتمويل الإلكتروني والسوق العقاري)، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.



استراتيجية الإسكان

واستعرض التقرير السنوي للبرنامج استراتيجية الإسكان، مع الأخذ في الاعتبار تسارع وتيرة التملك كمؤشر على النجاح والتحسين المستمر في القطاع، إضافة إلى التحولات في المنظومة الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على سوق قطاع العقارات، والأوضاع المالية في المملكة، وتأثيرها على القدرة الشرائية والاستثمارية للمواطنين والمستثمرين في قطاع الإسكان.

كما وثّق نجاحات البرنامج عبر إطلاقه العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي أسهمت في دعم احتياج السوق السكني بالمملكة، وتوفير فرص وظيفية واستثمارية عديدة، وجذب المطورين والشركاء في القطاع الخاص، ليكونوا شركاء في تقديم حلول للباحثين عن مسكن يلبي احتياجاتهم في مختلف مناطق المملكة.

توسيع خيارات المواطنين

واشتمل التقرير على العديد من المنجزات الأخرى، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين الراغبين في تملُك مساكنهم، إذ وفر منتجات سكنية متنوعة وملائمه، فضلًا عن تسهيل الحصول على تمويل عقاري ميسر، وبشروط تتناسب مع مختلف الشرائح.



ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال زيارة هذا الرابط.

كما أشار التقرير السنوي إلى الأرقام الحديثة التي أسهمت في نمو قطاع الإسكان، من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول، مؤكدًا تجاوز البرنامج مستهدفاته التي أعلن عنها العام الماضي.

يذكر أن برنامج الإسكان يسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يُسر، ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، وفقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية ملائمة لمختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

