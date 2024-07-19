شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وجهات جديدة لشركات القابضة للتشييد والتعمير لدعم الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

‏شدد الدكتور هاني سليمان، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، على شركات المقاولات التابعة بضرورة التحرك الإيجابي، والسريع نحو 3 جهات تحديدا هى ليبيا ومشروع راس الحكمة، ودول الخليج العربى؛ للحصول على حجم عمل كبير ومناسب، لدعم موارد الشركات من جانب، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري من جانب آخر.

‏أشار الدكتور هاني سليمان في تصريحات لليوم السابع إلى أنه أكد على أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتعمير فى ليبيا، ولاسيما بعد تعاقد عدد من الجهات المصرية على تنفيذ مشروعات هناك، بالإضافة إلى ضرورة دخول كافة المناقصات في دول الخليج العربي والتى تمتلك الشركة القابضة وشركاتها خبرة كبيرة فيها خاصة الإمارات والسعودية وسلطنة عمان؛ لزيادة حجم العمل هناك.

وأضاف أن الحصول علي حجم عمل كبير معناه زيادة الموارد من العملة الصعبة، لافتا ايضا لأهمية التركيز على التواصل مع مسؤولي مشروع راس الحكمه الذي سيحتاج إلى حجم عمل ضخم للغاية ومن المهم جدا للشركات المصرية التي تمتلك خبرة كبيرة أن تعمل فى هذا المشروع العملاق، ‏لاسيما فى مجالات البنية الأساسية المتعلقة بتمهيد وشق الطرق ومد خطوط المياه والصرف الصحي، وتدشين محطات المياه بالإضافة إلى تدشين أرصفة الموانئ والبنية الأساسية للمطارات.