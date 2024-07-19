شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصرف الصحى يستحوذ على 57% من تكلفة المرحلة الثانية من حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

يستحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي 57% من تكلفة المرحلة الثانية من حياة كريمة كما يستحوذ قطاع الصحة على حوالي 10%، كما تستهدف المرحلة الثانية رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي في الريف إلى 80%، حسب تقرير لوزارة التخطيط.

واستحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على نحو 50% من مخصصات المرحلة الأولى كما تستهدف المرحلة الأولى رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90%، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60%.

وتصل التكلفة التقديرية 567 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لـ حياة كريمة" لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين 21.4 مليون مواطن

وبلغت مخصصات المرحلة الأولى 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية فى 52 مركزًا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن بلغ متوسط معد التنفيذ للمرحلة الأولى 83.4%، وقد بلغ نصيب محافظات الصعيد نحو 68% من مخصصات المرحلة الأولى يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين



وتستهدف المرحلة الثانية استكمال مخطط تطوير محطات السكك الحديدية بمراكز المرحلة الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة التي تخدم القرى والمراكز.