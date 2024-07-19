مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12188 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 30.71 نقطة ليقفل عند مستوى 12188.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 387 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سماسكو، وسابتكو، وشمس، وصدق، وجبسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والصقر للتأمين، ولجام للرياضة، وأيان، ومجموعة إم بي سي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.33% و 7.69% .

فيما كانت أسهم شركات سماسكو، وشمس، ومياهنا، والباحة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات مياهنا، وسماسكو، وأرامكو السعودية، والراجحي، وتالكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 185.57 نقطة ليقفل عند مستوى 25702.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم.

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