شكرا لقرائتكم خبر عن 28 يوليو..بدء إجراء قرعة تخصيص الأراضى السكنية ضمن برنامج "مسكن" بـ15 مدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم من يوم الأحد الموافق 28 يوليو الجاري، وحتى يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس، إجراء القرعة العلنية اليدوية، لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج " مسكن "، والسابق طرحها بـ15 مدينة جديدة بمحاور أراضي (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 1/4/2024 : 30/5/2024، وذلك في أيامٍ محددة، وفقاً للمعلن.

قال الدكتور مهندس حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه سيتم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية محور الأراضي المتوسطة بمدينة بدر من 199 : 227، يوم الأحد 28/7/2024، والقطع من 228 : 261، يوم الإثنين 29/8/2024، والقطع من 262 : 388، يوم الثلاثاء 30/7/2024.

وفي مدينة السادات القطع من 391 : 460، يوم الأربعاء 31/7/2024، والقطع من 461 : 526، يوم الخميس 1/8/2024، والقطع من 527 : 586، يوم الأحد 4/8/2024، وقطع الأراضي بمدينة غرب قنا الجديدة، يوم الثلاثاء 30/7/2024، وقطع الأراضي بمدينة أسيوط الجديدة، يوم الثلاثاء 6/8/2024، وقطع الأراضي بمدينة المنيا الجديدة، يوم الإثنين 5/8/2024، وقطع الأراضي بمدينة طيبة الجديدة من 734 : 822، يوم الأحد 28/7/2024، والقطع من 823 : 916، يوم الإثنين 29/7/2024.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المميز بمدينة غرب أسيوط الجديدة، يوم الثلاثاء 6 أغسطس، وقطع الأراضي بمدن (برج العرب الجديدة – ملوي الجديدة – الفشن الجديدة – أخميم الجديدة)، يوم الأربعاء 7 أغسطس.

وأضاف " الشوربجي " أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمدن (15 مايو – الشروق – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان)، يوم الأربعاء 7 أغسطس المقبل.

ونوه عن أن جلسات القرعة العلنية ستعقد في الأيام المحددة بمقر الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، وأنه على الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد في التاريخ المحدد، لإجراء عملية تسجيل الحضور، والحضور اختياري لمن يرغب، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، علماً بأنه سيتم البث المباشر لأحداث إجراء القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.