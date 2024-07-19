شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار ملحوظ بأسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 19 يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر، في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، وسجلت الأسعار نفس مستويات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 3310 جنيها.

الذهب في مصر :

عيار 24 يسجل 3783 جنيها.

عيار 21 يسجل 3310 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2837 جنيها.

عيار 14 يسجل 2200 جنيه.

الجنيه الذهب 26480 جنيها.

أسعار الذهب في عالميًا

شهد سعر الذهب في مصر، تذبذبًا خلال جلسة أمس، فبعد ارتفاعه خلال الجلسة عاد وأغلق عند نفس سعر الافتتاح، وذلك بسبب التراجع الذي شهده سعر الذهب العالمي يوم أمس بعد تسجيله مستوى تاريخي جديد، واليوم تترقب الأسواق المحلية أية تحركات جديدة في سعر الذهب العالمي وأثره على تحركات السعر المحلي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.



يعود سعر أونصة الذهب اليوم إلى محاولة اختبار منطقة المقاومة المحيطة بالمستوى 2480 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس وسجل مستوى تاريخي جديد عند 2483 دولار للأونصة، قبل أن يتراجع ويغلق تحت المستوى 2480 دولار.

الآن يستهدف الذهب المستوى 2500 دولار للأونصة بعد أن ينجح في اختراق خط المقاومة حول المستوى 2480 دولار للأونصة، وقد يشهد تراجع تصحيحي مؤقت وإعادة اختبار خط المقاومة الصاعد قصير الأجل عند منطقة 2450 – 2460 دولار للأونصة.