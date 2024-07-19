شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة كبرى الشركات.."ابدأ" تناقش تحديات قطاع صناعة الأجهزة المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، أولى ورش العمل لمناقشة التحديات في قطاع صناعة الأجهزة المنزلية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بزيادة نسب المكون المحلي الصناعات المختلفة.

جمعت الورشة شركاء ابدأ من كبار المصنعين مثل مجموعة "العربي"، و"فريش"، و"راجاميك"، إلى جانب شركات عالمية مثل "سامسونج" و"هاير" و "ميديا" وغيرهم، وبمشاركة اتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية، وأكاديمية البحث العلمي.

وتمت مناقشة العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والمصنعين بهدف الوصول إلى توصيات لتعزيز نسب التصنيع المحلي، وتطوير سلاسل التوريد، والعمل على تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي من خلال تطوير مناهج المدارس الفنية، وتصميم البرامج التدريبية والتعليمية, وربط الأبحاث العلمية بالصناعة، وذلك لعرضها على الوزرات والجهات المعنية بالحل كوزارة الصناعة، والحوار الوطني.

يأتي ذلك في إطار جهود مبادرة " ابدأ " لتعزيز التعاون المشترك بين المصنعين ورجال الأعمال والجهات المعنية بالدولة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتطبيق أحدث التكنولوجيات في الصناعة، وزيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا، للمساهمة في إحلال الواردات، وتعظيم الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية مصر في الأسواق العالمية.



مشاركة كبار المصنعين بورشة عمل ابدأ



مبادرة ابدأ تناقش تحديات صناعة الأجهزة المنزلية



مشاركة كبار المصنعين بورشة مبادرة ابدأ