شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتابع خطط زيادة إنتاج حقول البترول والغاز بالصحراء الغربية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، يرافقه قيادات قطاع البترول مواقع إنتاج البترول والغاز في الصحراء الغربية في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف عن قرب مع فرق العمل بالمواقع البترولية على حجم المجهودات التي يبذلونها لرفع كفاءة العمل وزيادة معدلات الإنتاج، وتابع الوزير منطقة حقل سلام التابع لشركة خالدة موقف خطط العمل والإنتاج لشركات إنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية وتضم خالدة وبدرالدين وعجيبة والعامة للبترول.



وزير البترول يتابع خطط الإنتاج بحقول الصحراء الغربية

وفى بداية جولته الميدانية بحقول إنتاج شركة خالدة للبترول، توجه الوزير ومرافقوه إلى الحفار البترولي البرى EDC 76 التابع لشركة الحفر المصرية والذى يقوم حاليًا بأعماله في حفر بئر بترولية تنموية جديدة لإنتاج البترول الخام بإحدى مناطق عمل شركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية ضمن برنامجها لزيادة الانتاج.



وزير البترول يتابع معدلات تنفيذ مشروعات البترول والغاز

بدأت الجولة التفقدية للوزير ومرافقوه لأعمال الحفار بشرح إرشادات السلامة من مسئول السلامة والصحة المهنية بالموقع وقواعد الحفاظ على السلامة اثناء التواجد على الحفار.



وزير البترول يتابع حقول شركة خالدة

ثم التقي الوزير بفريق العمل على متن الحفار داخل غرفة التحكم الخاصة بجهاز الحفر، واستمع منهم لشرح مفصل حول سير العمل وآلية عمل جهاز الحفر باستخدام أحدث تقنيات الحفر البري، والذي يقوم حاليًا بأعمال حفر البئر الإنتاجي نيفر - غرب 16 والمستهدف أن تبلغ معدلات إنتاجه 2300 برميل خام يوميا، موضحين حجم المهام التي تتم وكيفية تكامل الأدوار بين فرق عمل خالدة للبترول وشركة الحفر المصرية.



وزير البترول يتابع خطط إنتاج حقول النفط

وأكد المهندس كريم بدوى، لفريق العمل أهمية الدور الذي يقومون به مشيدا بالتكامل الذي يؤدون به مهامهم والمجهودات التي يبذلونها هم وزملاءهم في كافة مواقع الإنتاج باعتبارهم عصب نمو الإنتاج في قطاع البترول، لافتا إلى أهمية التواجد مع فرق العمل بالمواقع والمتابعة عن قرب لما يتم بذله من جهود مثمرة وتذليل كافة التحديات لتحقيق اهداف زيادة الإنتاج كأولوية لا بديل لها لقطاع البترول.



وزير البترول يشدد على الحفاظ على السلامة

وشدد وزير البترول، على أهمية الاستمرار في إتباع قواعد السلامة بشكل كامل وتحديث المنظومة الخاصة بها للحفاظ على العاملين الذين يمثلون ثروة قطاع البترول الحقيقية وعصب العملية الإنتاجية.



وزير البترول يشدد على الحفاظ على السلامة



وزير البترول يتابع خطط الإنتاج بالحقول



وزير البترول مع العاملين بحفار في الصحراء الغربية