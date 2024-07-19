شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بقطاع الاتصالات يؤكد عدم تأثر الخدمات بالقطاعات الحيوية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد مسؤول رفيع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عدم وجود تأثير في القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والتحويلات البنكية والموانيء والمطارات على خلفية خلل فني ضرب في تحديث برمجيات crowd strike والذي قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات في العالم.

أكد المصدر عدم الاعتماد على برنامج كراود سترايك في القطاعات الحيوية والجهات الحكومية إلى في نطاقات بسيطة للغاية.

وعاني مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم ،من انقطاعات واسعة النطاق يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365.. ولم يكن السبب والطبيعة الدقيقة وحجم الانقطاع واضحا، ورغم أن مايكروسوفت تشير في منشوراتها على X إلى أن الوضع يتحسن، لكن لا يزال يتم الإبلاغ عن تصاعد الانقطاعات في جميع أنحاء العالم بعد ساعات.