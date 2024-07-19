شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: أعمال ونظم إدارة شركات القطاع تعمل بكفاءة وبشكل مستقر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن جميع أعمال ونظم إدارة شركات قطاع البترول والمنشآت للبترول والغاز تعمل بكفاءة وبشكل مستقر.

كما أكدت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع الشركات والمنشآت البترولية كإجراء احترازي استباقي واتخاذ تدابير استباقية للتأمين والجاهزية ضد أي تداعيات حال حدوثها.

يأتى ذلك فى ضوء ماتم إعلانه عالميًا من شركة مايكروسوفت عن وقوع خلل تقنى فى أنظمتها.