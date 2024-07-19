سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 19-7-2024 فى البنوك المصرية

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 19-7-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.08 جنيه للشراء و158.15 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 151.86 جنيه للشراء و158.18 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 157.69 جنيه للشراء، و158.19 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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