شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تتراجع 30 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3280 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

انخفض سعر الذهب في مصر، في منتصف تعاملات، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، بحوالي 30 جنيهًا، على خلفية هبوط سعر أوقية الذهب، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3280 جنيها للجرام.

الذهب في مصر :

عيار 24 يسجل 3749 جنيها.

عيار 21 يسجل 3280 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2811 جنيها.

عيار 14 يسجل 2187 جنيها.

الجنيه الذهب 26240 جنيها.

الذهب العالمي

تراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي بسبب عمليات جني الأرباح قبل نهاية الأسبوع، وفي ظل تعافي لمستويات الدولار الأمريكي مما أجبر سعر الذهب على التراجع، ولكن يبقى الصعود هو المسيطر على المعدن النفيس على المدى المتوسط.



انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 1% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 جلسات عند 2413 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2444 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2418 دولار للأونصة.

بالرغم من تراجع سعر الذهب إلا أنه حتى الآن في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن سجل هذا الأسبوع أعلى مستوى تاريخي عند 2483 دولار للأونصة.

ارتفاع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي ليقلص خسائره التي شهدها هذا الأسبوع والتي دفعته إلى تسجيل أدنى مستوى منذ 4 أشهر، حيث وجد بعض الدعم من بيانات أداء القطاع الصناعي الأمريكي التي صدرت يوم أمس.