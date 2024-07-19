شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: الإعلان عن موعد امتحان وظائف البريد أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه من المقرر الإعلان عن الذين انطبقت عليهم شروط خوض الامتحان الإلكتروني لمسابقة هيئة البريد ومواعيده خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك نظرا للعدد الكبير المتقدم للمسابقة، وذلك فى إطار الرد على الاستفسارات المتكررة من السيدات والسادة المتقدمين لمسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

أضاف الجهاز، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المسابقات يتم تنفيذها طبقًا لجدول زمني يأخذ أولويات احتياج الجهات الإدارية من الموارد البشرية بعين الاعتبار.

في سياق متصل، وفقًا لما رصده الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، من ممارسات غير قانونية لـ"سماسرة الوظائف"، جدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم تأمين المسابقات التي يجريها ضد أي تدخل بشري، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة المصرية في اختيار أكفأ أبناءها لشغل الوظائف العامة، وأيضا في إطار كفالة حق المواطنين في خوض مسابقات توظف نزيهة وشفافة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وحصول الأكفأ على الوظيفة العامة.