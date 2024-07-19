شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الاستثمار السياحى.. أبرز أنشطة وزير السياحة فى أول أسبوع من تعيينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن حصاد نشاط الوزارة فى الفترة من 6 إلى 19 يوليو، وبدأت بتسليم مهام عمل الوزير الجديد، والاجتماع بالقيادات، وتوجيه التحية للموظفين والعاملين بها.

وزير السياحة يتوجه لمقر الوزارة لتسلم مهام عمله ويجتمع بالقيادات

عقب أدائه لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وزيرًا للسياحة والآثار، توجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتسلم مهام عمله.

كما قام الوزير، بعقد اجتماع موسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لاستعراض ومناقشة أهم ملفات وخطط العمل خلال الفترة المقبلة للوصول للمستهدفات من قطاع السياحة والآثار فى مصر.

جولة للوزير للتعرف على آليات سير العمل بالوزارة والهيئات التابعة لها

حرص الوزير على القيام بجولة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوجيه التحية للموظفين والعاملين بها، والتعرف على آليات سير العمل بالإدارات المختلفة والهيئات التابعة لها، كما حرص على الاستماع لأبرز ملامح محاور استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى وما تم لميكنة الخدمات التى تقدمها الوزارة

وأكد الوزير خلال جولته على أهمية دور العنصر البشرى، مشيرًا لحرصه على الاستفادة من كافة الكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارة والهيئات التابعة لها، ومثمنًا على ضرورة العمل الجماعى والمؤسسي.

واصل الوزير، على مدار الأسبوع، اجتماعات ثنائية مع مجموعة من قيادات الوزارة، للتعرف على ملفات العمل بالوزارة بصورة أكبر، ووضع خطط وآليات سير العمل خلال الفترة المقبلة، ومناقشة أهم التحديات التى تواجه قطاع السياحة والآثار فى مصر والتى سيتم العمل عليها على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وتم خلال هذه الاجتماعات بحث خطط العمل المستقبلية للترويج للمقصد السياحى المصرى بالأسواق السياحية المختلفة بما يساهم فى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، واستعراض لأهم مشروعات القوانين الجارى العمل على الانتهاء منها بالوزارة.

وزيرا السياحة والاستثمار يبحثان سبل التعاون المشترك بين الوزارتين

التقى وزيرا السياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث سبل تعزيز مزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى تعزيز الاستثمار السياحى ولا سيما فى المجال الفندقى وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تم مناقشة واستعراض المبادرة المزمع طرحها خلال الفترة القادمة لتشجيع وجذب الاستثمارات السياحية وتحقيق الأعداد السياحية المستهدفة.

وزير السياحة يشارك فى الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة الجديدة

شارك الوزير، فى الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية المُشكلة بقرار من مجلس النواب والمعنية بمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، حيث قام بعرض المحددات الرئيسية لبرنامج وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادى السياحي.

كما أكد على أنه سيتم العمل على تعزيز الاستثمار السياحى فى مصر ولاسيما فى المجال الفندقى، كما أكد على أهمية دور الطيران بالنسبة لصناعة السياحة فى مصر للوصول للأعداد السياحية المستهدفة، كذلك أهمية بناء القدرات حيث يتم حاليًا مراجعة هيكلة الوزارة والهيئات التابعة لتحقيق كفاءة الأداء.

الوزير وسفيرة الإمارات بالقاهرة يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال السياحة والآثار

التقى الوزير بسفيرة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال السياحة والآثار، وبحث فرص الاستثمار السياحى فى مصر.

كما تم مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر، وتشكيل فريق عمل من الجانبين المصرى والإماراتى لمتابعة ما تم مناقشته خلال اللقاء.

وزير السياحة وسفير إيطاليا بالقاهرة يبحثان آليات التعاون بين البلدين فى مجال السياحة والآثار

التقى الوزير بسفير إيطاليا بالقاهرة، وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون فى مجال السياحة والآثار، وبحث فرص الاستثمار السياحى فى مصر، والتجهيز للزيارة المرتقبة لوزير الثقافة والآثار الإيطالى لمصر خلال الفترة المقبلة. واستعرض اللقاء سُبل دعم الترويج السياحى لمصر بصورة أكبر فى إيطاليا.

كما تم استعراض آليات التعاون المستقبلية مثل إقامة معارض أثرية مؤقتة فى إيطاليا، والتعاون فى مجال التحول الرقمى بالمتاحف، والاستفادة من الخبرة الإيطالية لتطوير طرق العرض بالمتاحف ورفع كفاءة الخدمات السياحية، وفى أعمال الترميم، وتدريب أمناء المتاحف والعاملين فى مجال الضيافة بقطاع السياحة.

تعيين يمنى البحار نائبًا لوزير السياحة والآثار

قامت يمنى البحار، بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، نائبًا لوزير السياحة والآثار، فى حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

ويمنى البحار من الكفاءات والكوادر الشابة المتميزة من أبناء الوزارة من ذوى الخبرة، تدرجت العديد من المناصب القيادية بالوزارة، حيث كانت تشغل منصب مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير.

مشاركة نائب الوزير فى احتفالية انتهاء مشروع دمج صون التنوع البيولوجى بالسياحة بمصر

شاركت نائب الوزير فى احتفالية انتهاء تنفيذ أنشطة مشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى قطاع السياحة فى مصر والذى تم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وتطرقت فى كلمتها عن استراتيجية الوزارة فى تحقيق الأمن الاقتصادى السياحى بما يحقق استدامة النشاط السياحى والأثري.

واستعرضت نائب الوزير محاور العمل المشترك التى شملها المشروع، مشيرة لتسليط الضوء على الكنوزِ الطبيعية التى تزخر بها مصر، والتراث الثقافى الثرى للسكان المحليين للمحميات الطبيعية.

افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمدينة كولون بألمانيا

افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، وذلك بمحطته الخامسة بمدينة كولون بألمانيا. وقد حظى المعرض بإقبال جماهيرى واسع حيث اصطف آلاف الزائرين الذين توافدوا من جميع المدن الألمانية لدخول المعرض والاستمتاع بمشاهدة بعض كنوز الملك رمسيس الثاني.

وقد نفذت جميع تذاكر زيارة المعرض لليوم الأول، كما تم بيع 35 ألف تذكرة حتى الآن. ويساهم ذلك بشكل كبير فى الترويج للمقصد السياحى المصرى لاسيما منتج السياحة الثقافية، خاصة فى السوق الألمانى أحد أهم الأسواق المستهدفة.

المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل وزير الإعلام والاتصالات الصربي

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية، وزير الإعلام والاتصالات الصربى، وسفير صربيا فى مصر، حيث قاما بجولة داخل قاعات العرض المركزى والمومياوات الملكية والنسيج المصرى، وقُدم لهما شرحًا عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة.

وأعرب وزير الإعلام والاتصالات الصربى عن إعجابه الشديد بالمتحف، والذى يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة.

إطلاق خدمة المرشد الصوتى بقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية

أطلق المتحف القومى للحضارة المصرية، خدمة "المرشد الصوتي" داخل قاعة المومياوات الملكية فقط، والتى يُمنع الإرشاد بها، لتُقدم شرحًا تاريخيًا وافيًا عبر السماعات الخاصة للزائرين باللغتين العربية والإنجليزية.

وسوف تقدم هذه الخدمة للزائرين بمقابل مادى يضاف إلى ثمن تذكرة دخول المتحف والتى يتمكن الزائر حجزها من خلال شباك التذاكر بالمتحف.

الاحتفال بمرور مائة عام على أولى الحفلات الغنائية لسيدة الغناء العربى بالمتحف القومى للحضارة المصرية

تحت عنوان "كوكب الشرق.. مائة سنة من تراثنا الفنى"، نظم المتحف القومى للحضارة المصرية، فعالية فنية تراثية ثقافية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على أولى الحفلات الغنائية لسيدة الغناء العربى أم كلثوم.

تضمنت الفعالية مجموعة من الورش الفنية والتعليمية وعرض بعض المقتنيات والأدوات والتحف التراثية النادرة لسيدة الغناء العربى أم كلثوم، من بينها معرض مستنسخات وصور ولقطات من أفلامها السينمائية.

الاحتفال بذكرى مرور مائة عام على رحيل الموسيقار سيد درويش بالمتحف القومى للحضارة المصرية

شهد المتحف القومى للحضارة المصرية حفلًا غنائيًا موسيقيًا بمناسبة مرور مائة عام على ذكرى رحيل الموسيقار سيد درويش، وتم إلقاء الضوء على أبرز أعماله ومحطات حياته، وأبرز المقطوعات الغنائية والموسيقية التى عزفها، والأغانى التى قام بتلحينها وغنائها.

وقد تضمن الحفل فقرة غنائية موسيقية استمتع خلالها الجمهور بباقة متميزة ومختارة من أبرز أعمال الفنان سيد درويش، والتى أثرت فى المشهد الفنى المصرى والعربى.

افتتاح معرض لتراث الفن الشعبى فى مصر وبيرو بالمتحف القومى للحضارة المصرية

افتتح المتحف القومى للحضارة المصرية معرضًا فنيًا تراثيًا بعنوان "الكنوز عبر الفن الشعبى بين مصر وبيرو"، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ويضم مجموعة من القطع الخزفية والمنسوجات والصور الفوتوغرافية التى تهدف إلى تعزيز جزء من الثروة الثقافية المصرية والبيروانية.

يأتى ذلك فى إطار الأنشطة المختلفة الذى يحرص المتحف على تنظيمها باستمرار بالتعاون مع السفارات والهيئات الدبلوماسية فى مصر، باعتباره صرحًا ثقافيًا وتراثيًا، يهدف إلى تحقيق التبادل الثقافى والفنى بين المصريين والشعوب الأخرى.

استقبال أولى رحلات الطيران المباشرة لشركة آير كايرو من مدريد لمطار شرم الشيخ الدولي

فى إطار جهود وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى لتنشيط الحركة السياحية والجوية الوافدة من الخارج إلى مناطق الجذب السياحى المصرى، استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة آير كايرو القادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، وكان على متنها 156 سائحًا إسبانيًا؛ من بينهم عدد من الصحفيين والكُتَّاب السياحيين.

كما تم استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية، وتوزيع المواد الدعائية عن المقومات السياحية المتنوعة التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى ولاسيما المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

زيارة المغنى الأمريكى الشهير جيسون ديرولو Jason Derulo لمنطقة الأهرامات الأثرية

استقبلت منطقة الأهرامات الأثرية، المغنى الأمريكى الشهير جيسون ديرولو Jason Derulo، وتضمنت الزيارة جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول حيث استمع لشرح مفصل عن الهرم وطريقة بنائه وما يتضمنه من حجرات وممرات من الداخل.

وقد أعرب المغنى الأمريكى عن انبهاره بالمنطقة الأثرية، كما حرص على التقاط الصور التذكارية تخليدًا لهذه الزيارة.

الكشف عن لوحات ونقوش لبعض ملوك عصرى الدولة الحديثة والمتأخر تحت مياه النيل بأسوان

كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية، عددًا من اللوحات والنقوش لملوك من عصرى الدولة الحديثة والمتأخر، وذلك خلال أعمال مشروع المسح الأثرى الفوتوغرافى، لأول مرة، تحت مياه النيل بأسوان لدراسة النقوش الصخرية الواقعة بين خزان أسوان والسد العالى المكتشفة ستينات القرن الماضي.

وتعمل البعثة على إنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد للنقوش المكتشفة ودراستها تمهيدًا لنشرها لحمايتها وحفظها، ومن المحتمل اكتشاف نقوش ومعلومات تاريخية جديدة عن تاريخ مصر القديمة فى عصر الأسرة الثامنة عشر والعصر المتأخر.