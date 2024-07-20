شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء البنوك والتعليم والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 10.9%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.7%، يليه قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.9%، 4.6%، على التوالي.

وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3%، وقفزت قطاعات مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.9%، 2.5%، 2.4%، على التوالي، وزاد قطاعا العقارات، والموارد الأساسية بنسبة 1.9%، 1.6%، على التوالي، ثم قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات التعليمية، والبنوك، والسياحة والترفيه بنسبة 1.9%، 0.8%، 0.01%، على الترتيب.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 28653.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 6495.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 9374.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 35333.27 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 6430.86 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 55.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.952 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.9%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.211 تريليون جنيه إلى 1.247 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 406.7 مليار جنيه إلى 415.9 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%.