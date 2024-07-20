شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن فى مصر .. تحرك جديد بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

شهدت بورصة الدواجن في مصر، اليوم السبت، تحركًا جديدًا في الأسعار، لتسجل أسعار الفراخ مستويات 72 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويتراوح السعر النهائي للمستهلكين 82 إلى 88 جنيها للكيلو تقريبًا مقابل مستويات وصلت إلى 95 جنيها للمستهلكين.



وسجل سعر البيض في الأسواق، استقرارًا ملحوظًا لتسجل الكرتونة 142 جنيهًا للبيض الأبيض، و 137 جنيهًا للبيض البلدي، و149 جنيهًا للبيض الأحمر، بجانب تكاليف النقل ومكاسب التجار.



وكانت أسعار الفراخ البيضاء، قد بدأت تشهد هبوطًا ملحوظًا في المزارع من مستويات 90 إلى 85 جنيها ثم إلى 75 جنيهًا وصولا إلى 72 جنيهًا في تداولات اليوم.

أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية في أدنى مستويات لها منذ 3 أشهر تقريبًا مع هبوط في أسعار الفراخ البيضاء في المزارع من 95 إلى 65 جنيها.