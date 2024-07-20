شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم السبت 20 يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار اللحوم الحمراء البلدي، اليوم السبت 20 يوليو 2024، في الأسواق، استقرارًا ملحوظًا عند نفس مستويات مطلع هذا الشهر بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة من قبل الحكومة لتوفير احتياجات المستهلكين.



وأشار تقرير الأسعار الصادر من وحدة البحوث في الغرفة التجارية، إلى أن سعر اللحوم "العجالي" يواصل استقراره بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر، وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلى أخرى.



وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وتراوح سعر الكيلو ما بين 290 إلى 300 جنيه في منافذ أمان، ويصل إلى 320 جنيهات، وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، عن استقرار سعر اللحم الضأن ما بين 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.