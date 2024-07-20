شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 82.63 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالسبت، 20 يوليو 2024 02:13 م
انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين عند التسوية، مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو الماضي.
وتراجع سعر خام برنت 2.48 دولار، أي بنسبة 2.9 %، ليصل إلى 82.63 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.69 دولار، أي بنسبة 3.3 %، ليغلق عند مستوى 80.13 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .
في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بعد بيانات أقوى من المتوقع عن سوق العمل وأخرى عن التصنيع في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
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