شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 82.63 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين عند التسوية، مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو الماضي.

وتراجع سعر خام برنت 2.48 دولار، أي بنسبة 2.9 %، ليصل إلى 82.63 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.69 دولار، أي بنسبة 3.3 %، ليغلق عند مستوى 80.13 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بعد بيانات أقوى من المتوقع عن سوق العمل وأخرى عن التصنيع في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.