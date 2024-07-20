شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول فرع ليموزين فى الشرق الأوسط بالكامل فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى أمس افتتاح فرع شركة القبطان ليموزين الجديد في محور شينزو ابي - مدينة نصر، والذى يعتبر أول فرع ليموزين في الشرق الاوسط بالكامل، بالتزامن مع تطورات كبيرة يشهدها سوق السيارات في مصر

وكشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، أن عدد السيارات "الملاكى - الزيرو" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغت 11851 سيارة ملاكى.

جاء من بينها ترخيص حوالي 308 سيارات موديل 2021 و702 سيارة موديل 2022 و1564 سيارة موديل 2023 و8563 موديل 2024 و714 سيارة موديل 2025.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يونيو 2024 قد أوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 25855 مركبة وهذا يعنى إنخفاض أرقام المبيعات عن الشهر السابق (مايو) .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2135 مركبة موديل 2021 و3589 مركبة موديل 2022 و4075 مركبة موديل 2023 و15232 مركبة موديل 2024 و824 مركبة موديل 2025.