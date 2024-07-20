شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تنسيق مبادرة "ابدأ" مع الجهات المختلفة لتوطين الصناعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: أماني سميرالسبت، 20 يوليو 2024 02:50 م
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعة المصرية للوصول للعالمية وتقليل الواردات لسد الفجوة الإستيرادية ، قامت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بعمل حوار نقاشي يقدم حلول مبتكرة للنهوض بالصناعات المحلية وإليكم 7 معلومات تعمل عليها مبادرة " ابدأ " الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة المصرية لتوطين الصناعات المتنوعة وهي كالآتي :
أولاً : يجب الإهتمام بزيادة نسب المكون المحلي للصناعات المختلفة بشكل تدريجي .
ثانيا : جمعت الورشة شركاء ابدأ من كبار المصنعين مثل مجموعة "العربي"، و"فريش"، و"راجاميك"، إلى جانب شركات عالمية مثل "سامسونج" و"هاير" و "ميديا" وغيرهم، وبمشاركة اتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية، وأكاديمية البحث العلمي لوضع خارطة طريق صناعية هدفها توفير فرص عمل وتقليل فجوة الإستيراد .
ثالثا : تمت مناقشة العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والمصنعين بهدف الوصول إلى توصيات لتطوير سلاسل التوريد .
رابعا : يجب العمل على تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي من خلال تطوير مناهج المدارس الفنية ، وتصميم البرامج التدريبية والتعليمية .
خامسا : ربط الأبحاث العلمية بالصناعة، وذلك لعرضها على الوزرات والجهات المعنية بالحل كوزارة الصناعة، والحوار الوطني.
سادسا : تعزيز التعاون المشترك بين المصنعين ورجال الأعمال والجهات المعنية بالدولة لزيادة الاستثمارات الصناعية .
سابعا : تطبيق أحدث التكنولوجيات في الصناعة ، وزيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا ، للمساهمة في إحلال الواردات، وتعظيم الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية مصر في الأسواق العالمية.
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