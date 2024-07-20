شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تنسيق مبادرة "ابدأ" مع الجهات المختلفة لتوطين الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعة المصرية للوصول للعالمية وتقليل الواردات لسد الفجوة الإستيرادية ، قامت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بعمل حوار نقاشي يقدم حلول مبتكرة للنهوض بالصناعات المحلية وإليكم 7 معلومات تعمل عليها مبادرة " ابدأ " الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة المصرية لتوطين الصناعات المتنوعة وهي كالآتي :

أولاً : يجب الإهتمام بزيادة نسب المكون المحلي للصناعات المختلفة بشكل تدريجي .

ثانيا : جمعت الورشة شركاء ابدأ من كبار المصنعين مثل مجموعة "العربي"، و"فريش"، و"راجاميك"، إلى جانب شركات عالمية مثل "سامسونج" و"هاير" و "ميديا" وغيرهم، وبمشاركة اتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية، وأكاديمية البحث العلمي لوضع خارطة طريق صناعية هدفها توفير فرص عمل وتقليل فجوة الإستيراد .

ثالثا : تمت مناقشة العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والمصنعين بهدف الوصول إلى توصيات لتطوير سلاسل التوريد .

رابعا : يجب العمل على تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي من خلال تطوير مناهج المدارس الفنية ، وتصميم البرامج التدريبية والتعليمية .

خامسا : ربط الأبحاث العلمية بالصناعة، وذلك لعرضها على الوزرات والجهات المعنية بالحل كوزارة الصناعة، والحوار الوطني.

سادسا : تعزيز التعاون المشترك بين المصنعين ورجال الأعمال والجهات المعنية بالدولة لزيادة الاستثمارات الصناعية .

سابعا : تطبيق أحدث التكنولوجيات في الصناعة ، وزيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا ، للمساهمة في إحلال الواردات، وتعظيم الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية مصر في الأسواق العالمية.