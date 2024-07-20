شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع "النصر للأسمدة” بالسويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استمرارا للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة وعمليات الإنتاج بالمصانع والوقوف على مستجدات خطط التحديث والتطوير، قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سمادكو) بمحافظة السويس، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

في مستهل الزيارة، التقى المهندس محمد شيمي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واستمع إلى الرؤى والمقترحات المقدمة من السادة النواب والرد على استفساراتهم، في إطار الحرص على التواصل الدائم والفعال بين الحكومة والنواب وتعزيز التواصل المجتمعي.

وعقد المهندس محمد شيمي اجتماعا مع المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس حمدي جابر العضو المنتدب لشركة النصر للأسمدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، استعرض خلاله مؤشرات أداء الشركة وحجم الطاقات الإنتاجية وخطط التحديث والتطوير والرؤية المستقبلية.

وأجرى المهندس محمد شيمي جولة في مصانع الشركة شملت وحدات إنتاج الأمونيا ونترات النشادر وكبريتات الأمونيوم وحمض النيتريك وحمض الكبريتيك، واستعرض مع مسؤولي الشركة سير العمل بالمصانع وعمليات الإنتاج ومراحله المختلفة والعمرات الجارية، وراجع مدى الالتزام ببرامج الصيانة الدورية ومعايير السلامة والصحة المهنية. والتقى المهندس محمد شيمي العاملين بالمصانع وأجرى حوارا معهم ناقش خلاله الرؤى والمقترحات الخاصة بتطوير الشركة، وحثهم على بذل مزيد من الجهود للنهوض بالأداء وزيادة الإنتاج وتعظيم العوائد، وذلك في إطار الحرص على التواصل مع العاملين وتعزيز الوعي وتحسين بيئة العمل.

وقام المهندس محمد شيمي بجولة في المدينة السكنية للعاملين وتفقد مستشفى الشركة، وأكد على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

أكد المهندس محمد شيمي أن صناعة الأسمدة من أهم الصناعات الضرورية والواعدة لما تحققه من عائد إيجابي على الاقتصاد القومي، ودورها الحيوي في العملية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، موضحا أن الوزارة حريصة على دعم وتنمية صناعة الأسمدة في الشركات التابعة لها من خلال تطوير وإعادة تأهيل المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة لزيادة الطاقات الإنتاجية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدا ضرورة التوسع في استخدامات مصادر الطاقة النظيفة ومشروعات الأمونيا الخضراء، والتوافق مع الاشتراطات البيئية، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والاهتمام بتنمية قدرات ومهارات العاملين، وتعزيز التواصل المجتمعي وحسن الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

يذكر أن شركة النصر للأسمدة "سمادكو" تأسست عام 1946 وتتخذ من مدينة السويس مقراً لها، وتعمل في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية الصلبة والسائلة.



جانب من جولة الوزير



وزير قطاع الأعمال العام خلال الجولة



وزير قطاع الأعمال العام يتفقد النصر



وزير قطاع الأعمال العام



