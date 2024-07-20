شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن التعاون بين مبادرة ابدأ وشركة إنفورما لتنظيم المعارض والان مع تفاصيل الخبر

شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ "فى فعاليات افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة إنفورما، البريطانية Informa PLC الشركة الرائدة في تنظيم وإدارة المعارض التجارية والترويج للاستثمار الأجنبي المباشر ونشر الأبحاث العلمية وإليكم 5 معلومات عن التعاون المشترك بين الطرفين وهي كالآتي :

أولا : حرص " ستيفن كارتر " الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنفورما بي إل سي" حرص المجموعة على التوسع في مصر خلال الفترة المقبلة .

ثانيا : تسعي شركة " إنفورما " علي التعاون و دعم رؤية الحكومة المصرية نحو تعزيز النمو الاقتصادي .

ثالثا : مساعدة الشركات المصرية العاملة في التجارة من خلال تنظيم المعارض الكبرى في مختلف القطاعات .

رابعا : تعزيز سبل التعاون مع "ابدأ" لدعم المستثمرين والشركات وتقديم فرص جديدة لهم .

خامسا : يهدف التعاون المشترك إلي الترويج لمصر وزيادة التصدير من خلال منصات شركة " إنفورما " المختلفة .

يذكر ان " إنفورما ماركتس" حالياً تتولى إدارة 9 فعاليات رائدة سنويًا في مصر بمختلف الصناعات، بما في ذلك معرض سيتي سكيب مصر في مجال العقارات، وفارماكونيكس في مجال الأدوية، وProPak MENA في مجال صناعات المواد الغذائية ومعرض صحارى في مجال الزراعة وغيرهم .



