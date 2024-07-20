شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يبحث مع شركة "ليونزبريدج" خطة إقامة مصنع إنتاج بميناء أبو طرطو والان مع تفاصيل الخبر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعا مع وفد شركة ليونزبريدج التابعة لمجموعة ويسون المتخصصة في إدارة المواد الطبيعية ومشروعات الطاقة والذي ضم براين ويسون، رئيس الشركة وكلايد ويسون، المدير التنفيذي للشركة، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس تيسير ممدوح خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مشروع الشركة المقترح لإقامة مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بميناء أبو طرطور التابع لوزارة الصناعة وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ 395 مليون دولار كمرحلة أولي، حيث يشمل المشروع مراحل توسعة متعددة بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليارات دولار ويهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاج المحلي وقدرات التصدير والقيمة المضافة ويتضمن مرافق إنتاج عديدة، حيث تستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 350 ألف طن سنوياً من حمض الفوسفوريك، علي إن يتم مضاعفه الانتاج في المرحلة الثانية وكذلك انتاج 500 ألف طن حمض الكبريتيك سنوياً، مشيراً إلى أن توسعات المشروع تشمل إمكانية إنتاج حمض الكبريتيك ومنتجات أخرى مثل سماد فوسفات أحادي الأمونيوم وسماد ثنائي فوسفات الأمونيوم ومن المخطط استخدام الطاقة الشمسية والأمونيا الخضراء المنتجة من المشروع لاحقاً لتعزيز المسؤولية البيئية للمشروع، حيث سيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي إلى جانب التصدير للخارج.

كما ناقش الوزير المقترح المقدم من شركة ليونزبريدج التابعة لمجموعة ويسون بتأسيس شركة المشروع بنظام المناطق الحرة داخل منطقة أبو طرطور وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للمشروع وسرعة البدء في تنفيذه، وأكد الوزير على قيام وزارة النقل برفع كفاءة الطرق المؤدية للميناء، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لتذليل أي عقبات تواجهها الشركة في سبيل إقامة مشروعها بما يسهم في إنتاج حمض الفوسفوريك بدلاً من تصدير خام الفوسفات إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.

ومن جانبه قدم براين ويسون، رئيس شركة ليونزبريدج التهنئة للفريق مهندس كامل الوزير بتولي سيادته منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مشيدا بالمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية في مصر، معرباً عن سعادته بسير المباحثات وخاصة فيما يتعلق بتأسيس الشركة بنظام المناطق الحرة في أقرب وقت ممكن.