شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للكهرباء يصدر قرارا بتعيين نائب للقطاعات التجارية لشركة القناة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرار بتعيين المحاسب ياسر حسين رئيس قطاعات التجارية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، بتولى منصب رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى ابو وردة.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر ارسلت خطاب للمهندس سامى ابو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء الاسبوع الماضي ، بضرورة الالتزام بالهيكل الإدارى لشركات التوزيع و عدم الجمع وظيفة نائب رئيس الشركة للشئون المالية و نائب رئيس الشركة للشئون التجارية فى وظيفة واحدة يتولاها شخص واحد.

و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه منذ أكثر من 7 سنوات تقريبا لم يتم الفصل بين النائب المالى و التجارى بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، موضحا أن هذا الجمع مخالف لقواعد الشركة القابضة لكهرباء مصر و يضر بمصلحة الشركة نظرا لتضارب المصالح.



و أشار المصدر إلى أن النائب المالى بشركات توزيع الكهرباء يتولى مسؤولية التفتيش على النائب التجارى و جميع نواب رئيس الشركة و القطاعات المختلفة و إعداد تقارير بمستوى الأداء، موضحا أنه فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء يتولى شخص واحد وظيفة النائب المالى و التجارى و يقوم بتقييم نفسه بنفسه وهو ما يضر بمصلحة قطاع الكهرباء.



القرار



