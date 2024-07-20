شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يوجه بتكثيف الحملات المسائية لإزالة المخالفات والتعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة محاور الطرق، ومشروع تطوير ميدان الحصرى، بمدينة 6 أكتوبر، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة غرب القاهرة.

وتجول وزير الإسكان، بمحاور الطرق بمدينة 6 أكتوبر، وفى مقدمتها محور 26 يوليو، وناقش مع مسئولى إدارة المرور، خطة تطوير ميدان الحصري، من أجل تسهيل وتيسير الحركة المرورية، وتأمين عبور المشاة من خلال الإشارات المرورية، وتشغيل الموقف الجديد، موجهاً بتخصيص شركة تشغيل وصيانة لكل محور من المحاور الرئيسية، ووضع معايير محددة لاختيار أفضل الشركات، لتنفيذ أعمال الصيانة القياسية.

وخاطب المهندس شريف الشربيني، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة 6 أكتوبر، قائلا: "لا بد أن تكون محاور الطرق فى أبهى صورة طوال الوقت"، مشدداً على ضرورة وضع لافتات توضح تواريخ الانتهاء من تنفيذ المشروعات، والاهتمام بأعمال الزراعة، والنظافة، وإزالة المخلفات، وتجميل الجزيرة الوسطى، وتوحيد الهوية البصرية للمدينة ومحاور الطرق، وضبط منظومة الإعلانات، وتكثيف الحملات المسائية لإزالة المخالفات والتعديات.