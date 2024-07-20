شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار السبائك في مصر اليوم السبت بالتعاملات المسائية انخفاض ملحوظ لجميع الأوزان المتداولة في سوق الصاغة، على خلفية هبوط سعر الذهب عيار 24 في مصر ليسجل 3737 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن جرام 3737 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 9345 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 18685 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 37370 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 74740 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 116220 جنيهات.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 186850 جنيها.

سعر السبيكة الذهن وزن 100 جراما 373700 جنيها



فشل سعر الذهب المحلي عيار 21 حالياً في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3300 جنيه للجرام بعد أن كان يستهدف الوصول إلى المستوى 3350 جنيه للجرام. ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3280 جنيه للجرام الأمر الذي قد أفقد الذهب فرصة تكوين قاعدة سعرية فوق المستوى 3300 جنيه للجرام.