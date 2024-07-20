شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تجارية سوهاج: مبادرة مصنعك دايما شغال تساهم في خلق فرص عمل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج وعضو اتحاد الغرف التجارية، بمبادرة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل "مصنعك دايما شغال" .

وأضاف في بيان صحفي له اليوم، أن هناك اهتمام خاص بقطاع الصناعه من قبل القيادة السياسية يستهدف تحقيق التنمية المستدامه وتعزيز النمو الاقتصادي وتولي الحكومة الجديدة في برنامجها الأخير اهتمامًا خاص بقطاع الصناعة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأوضح أبو الوفا، أن العمل على حل أزمة المصانع المتعثرة ودعوة الوزير للمصانع بتقديم أسباب التعثر هي خطوة إيجابية، حيث يعد هذا الملف من أهم الملفات الصناعية التي ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، من توفير فرص عمل للشباب، ورفع القيمة الإنتاجية للمصانع، وتقليل الواردات.

وأكد أن استراتيجية وزارة الصناعة تستهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين في إنهاء إجراءات التراخيص بأسرع وقت ممكن وفق تصريحات كامل الوزير الأخيرة متمنياً أن يتم تنفيذ تلك القرارات في أسرع وقت ممكن مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن محاور الاستراتيجية تشمل التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج.

وأشار أبو الوفا، إلى أن توجهات الدولة نحو النهوض بالصناعة تستهدف أن تكون مصر قلعه صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وأن برنامج الحكومة في مجال الصناعة، يأتي من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحويل مصر لمصنع عالمي بتوطين 152 صناعة عالمية.



