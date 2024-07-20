شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال في اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة الكيماوية والان مع تفاصيل الخبر

المهندس محمد شيمي يستعرض مؤشرات الأداء وخطط التطوير وفرص الاستثمار وموقف المشروعات.. ويوجه بالإسراع في معدلات الإنجاز والتنفيذ المهندس محمد شيمي: النهوض بأداء الشركات ورفع معدلات الإنتاج وتحفيز العاملين.. ومواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحسن إدارة واستثمار الأصول لتعظيم العوائد الحفاظ على الهوية الصناعية للشركات لدعم المنتج المحلي.. وتطوير السياسات التسويقية لزيادة المبيعات والصادرات

فى إطار اللقاءات المتواصلة مع رؤساء الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لإشراف الوزارة، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة الصناعات الكيماوية، وذلك فى أعقاب جولته الميدانية بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة.

استعرض المهندس محمد شيمى، مختلف القطاعات والصناعات التى تعمل بها الشركات التابعة للشركة القابضة، ونتائج الأعمال الأخيرة والمؤشرات المالية من إيرادات وأرباح وصادرات، وخطط العمل ومعدلات الإنتاج والفرص الاستثمارية، ومستجدات خطط التحديث والتطوير، وموقف المشروعات الجارية والجداول الزمنية المحددة، والرؤى المستقبلية والتوسعات الجديدة.

أكد المهندس محمد شيمى على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بأداء الشركات وتحسين اقتصاديات التشغيل ورفع معدلات الإنتاج، والمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف المشروعات وعمليات التحديث والتطوير وسرعة الانتهاء منها، والاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، لافتا إلى اهتمام الوزارة بالاستثمار فى العنصر البشرى وتدريب العاملين لرفع كفاءتهم وتحفيزهم بما يسهم فى رفع الإنتاجية وإنجاز الأعمال، والالتزام بتحسين بيئة العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتطوير نظم الإدارة وتطبيق معايير الحوكمة، وسرعة تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP” لتحسين وميكنة نظم العمل.

أشار المهندس محمد شيمى إلى أن خطة عمل الوزارة تستهدف توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مجالات التعاون، فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه العام لإفساح المجال أمام الاستثمار الخاص وتعزيز مساهمته فى الاقتصاد القومى، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة وحسن إدارتها واستثمارها لتعظيم العوائد المحققة، والحرص على الهوية الصناعية للشركات بهدف دعم الصناعة المحلية والمنتجات الوطنية وتحسين أساليب تسويقها.

كان المهندس محمد شيمى، أجرى اليوم السبت، زيارة إلى شركة النصر للأسمدة بمحافظة السويس استمرت نحو 10 ساعات، حرص خلالها على لقاء عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وتفقد مختلف المصانع ومواقع الإنتاج ولقاء العاملين واستعراض خطط التحديث والتطوير، وتفقد المدينة السكنية للعاملين ومستشفى الشركة.