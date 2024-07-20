شكرا لقرائتكم خبر عن للمغتربين.. اعرف موعد استلام قطعة أرض بمشروع بيت الوطن فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن، المرحلة السابعة بعدد 81 قطعة أرض بتوسعات مدينة الشيخ زايد، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 4/8/2024، وحتى يوم الخميس 29/8/2024.

وأوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم القطع من 1 : 5، يوم الأحد 4/8/2024، والقطع من 6 : 10، يوم الإثنين 5/8/2024، والقطع من 11 : 15، يوم الثلاثاء 6/8/2024، والقطع من 16 : 20، يوم الأربعاء 7/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 8/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم القطع من 21 : 25، يوم الأحد 11/8/2024، والقطع من 26 : 30، يوم الإثنين 12/8/2024، والقطع من 31 : 35، يوم الثلاثاء 13/8/2024، والقطع من 57 : 61، يوم الأربعاء 14/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 15/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضافت رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 62 : 66، يوم الأحد 18/8/2024، والقطع من 77 : 81، يوم الإثنين 19/8/2024، والقطع من 52 : 56، يوم الثلاثاء 20/8/2024، والقطع من 67 : 71، يوم الأربعاء 21/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 22/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة، كما سيتم تسليم قطع الأراضي من 72 : 76، يوم الأحد 25/8/2024، والقطع من 36 : 40، يوم الاثنين 26/8/2024، والقطع من 41 : 45، يوم الثلاثاء 27/8/2024، والقطع من 46 : 51، يوم الأربعاء 28/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 29/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.