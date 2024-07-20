«منشآت» تطلق أسبوع القانون بالشراكة مع هيئة المحامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»؛ فعاليات أسبوع القانون بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال التي تنظمها منشآت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ وذلك في مراكز دعم المنشآت بمدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

ويهدف الأسبوع إلى توعية رواد الأعمال وتعريفهم بالأنظمة واللوائح والاحتياجات القانونية التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال والخبراء والجهات الحكومية ذات الصلة.

وسيشهد الأسبوع عددا من الجلسات الحوارية، من ضمنها استضافة وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة في جلسة يتحدث فيها عن مستجدات وتفاصيل السياسات والأنظمة المرتبطة بالقطاع التجاري، بالإضافة إلى استضافة مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين، الذي يسلط الضوء في حديثه على أهم الأنظمة واللوائح والجوانب التوعوية المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتضم فعاليات أسبوع القانون لقاءات ريادية وجلسات حوارية لنشر الوعي والإسهام في كل ما يتعلق بالجوانب القانونية المرتبطة بالجوانب الاستثمارية، كما تتضمن طاولات عرض للجهات الحكومية والخاصة لتقديم خدماتهم ومبادراتهم القانونية، بالإضافة إلى جلسات استشارية وإرشادية مقدمة لرواد ورائدات الأعمال.

وتحرص «منشآت» من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتدعو الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع القانون، بالتسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/ar/node/136208 للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.