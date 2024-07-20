شكرا لقرائتكم خبر تدشين منتج ضمان تمويل مطوري مشاريع البيع على الخارطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أول منتجات شركة ضمانات لتمويل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة OPDG، المرخص من هيئة التأمين بالرقم التعريفيF-DMNT-1-C-24-00، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني «ضمانات» منصور ماضي، والرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي التميمي، والرئيس التنفيذي لشركة ضمانات حسام رضوان.

يأتي المنتج بصفته أحد الممكنات الرئيسة لتسهيل عملية تملك المواطن للمسكن الأول، وذلك خلال تحفيز المطورين العقاريين لزيادة المعروض من الوحدات السكنية بطرق مبتكرة، وضمانات تمويلية مناسبة لمختلف الشرائح، ما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

كما أكد الرئيس التنفيذي لـ»ضمانات»، أن الشركة تسعى لتقديم الحلول المبتكرة والمنتجات الملائمة، التي تسهم في تحفيز الجهات التمويلية، وتعزز الشراكة لتقديم التسهيلات اللازمة، وضمان خفض المخاطر للتوسع في دعم الإسكان وأعماله، وذلك ليشمل مدنا مختلفة، ويلبي احتياجات وشرائح متعددة.

وأضاف: «نسعى إلى توفير بيئة استثمارية أكثر أمانا للمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، إذ تعد شركة ضمانات رائدة في مجال ضمانات التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، ولديها خبرة في هذا المجال».

تأتي هذه الخطوة تأكيدا على استمرار الجهود في تفعيل خطط الشركة الاستراتيجية، وتحقيق المستهدفات لتطوير منتجات مبتكرة، بهدف تحفيز قطاع التمويل العقاري في المملكة، ما يجعل «ضمانات» عنصرا داعما في منظومة الإسكان بالمملكة، إذ تسهم في توفير فرص ميسورة لامتلاك المسكن، وتعزيز الشمول المالي.

يذكر، أن الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني «ضمانات» تسعى لتسهيل رحلة المستفيدين، خلال توفير الحلول المبتكرة والإجراءات الميسرة، للإسهام في التنمية المستدامة لقطاع التمويل العقاري.