مجموعة السعودية تتفق مع ليليوم الألمانية على شراء 100 طائرة كهربائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة السعودية صفقة شراء 100 طائرة كهربائية مع شركة «ليليوم» الألمانية المتخصصة في مجال تصنيع الطائرات الكهربائية والمبتكرة في مجال النقل الجوي الإقليمي (RAM)، ضمن اتفاقية تتضمن 50 طائرة مؤكدة و50 طائرة اختيارية.

وتمثل الصفقة التي ستصبح بموجبها مجموعة السعودية أول شركة في قطاع الطيران بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشتري 100 طائرة كهربائية من شركة ليليوم، استكمالا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مجموعة السعودية وشركة ليليوم في أكتوبر 2022 على هامش أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

ومن المقرر وفقا للصفقة، أن تستلم مجموعة السعودية أول طائرة كهربائية في الربع الرابع من 2026، وذلك تزامنا مع تشغيل شركة السعودية للطيران الخاص لرحلات الطائرات الكهربائية.

وتعد الطائرات الكهربائية التي تشملها الصفقة، من أوائل المركبات عامودية الإقلاع والهبوط (eVTOL) التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وتتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عموديا، مما يغني عن الحاجة إلى مطارات تقليدية.

وتقطع هذه الطائرات مسافةً تصل إلى 175 كلم، بسرعة تصل إلى 250 كلم/ الساعة، مع إمكانية توفير وقت كبير للمسافرين الأفراد مقارنة بالخيارات الأخرى، وتستوعب 6 ركاب.

وتواصل مجموعة السعودية من خلال هذه الصفقة تنفيذ مستهدفاتها الطموحة لربط العالم بالمملكة، وتقديم عدد من الميزات مثل الربط بين عدد من الوجهات عبر هذه الطائرة الكهربائية المتطورة، ودعمها بمسارات جوية بين المطارات الرئيسة التي تعمل فيها المجموعة.

وأكد رئيس التسويق في مجموعة السعودية خالد بن عبدالقادر، سعي المجموعة - ضمن مضامين عصرها الجديد - إلى الريادة في قطاع الطيران وصناعة النقل الجوي على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن صفقة الطائرات الكهربائية مع شركة ليليوم ستوفر حلولا غير مسبوقة ومسارات جوية جديدة لربط ضيوف الرحمن بمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة، وستمكن كذلك زوار المملكة للوصول السريع إلى الفعاليات الرياضية والترفيهية والمواقع السياحية إلى جانب ربط مشاريع المملكة الضخمة ضمن رؤية السعودية 2030 مع خدمات جوية مميزة تواكب التطلعات، إضافة إلى أن هذه الصفقة تحقق هدفا في غاية الأهمية وهو مواصلة تنفيذ المبادرات الداعمة للاستدامة والمحافظة على البيئة، حيث تتميز الطائرات الكهربائية بتقليل مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وستسهم هذه الصفقة في توفير المزيد من الرحلات واختصار زمنها بنسبة تصل إلى 90%، بما في ذلك الوجهات السياحية التي يتطلب الوصول إليها وقتا طويلا، إضافة لتقديم حل فعال للتنقل في المناطق المكتظة، وتقليل الازدحام المروري وتوفير الوقت، توسيع نطاق الخدمات المميزة للضيوف من كبار الشخصيات، وتوفير تجربة سفر سلسة وفاخرة، مما سيسهم أيضا في تعزيز السياحة والأعمال في المملكة.

وتتماشى صفقة مجموعة السعودية مع شركة «ليليوم» الألمانية، مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث ستسهم في تعزيز قطاعات السياحة والترفيه والرياضة، وتسهيل نقل الضيوف من جميع أنحاء العالم مما يدعم تحقيق مستهدف نقل 330 مليون مسافر و150 مليون زيارة، فضلا عن إتاحتها سهولة التنقل والحركة للحجاج والمعتمرين خلال مواسم الحج والعمرة، مما يتواءم مع تحقيق مستهدف استقبال 30 مليون معتمر.

طائرات شركة ليليوم الكهربائية: