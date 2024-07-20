210 آلاف صفقة

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- بواسطة أيمن الوشواش - عبر البورصة العقارية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2024. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر البورصة العقارية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2024. تتيح البورصة العقارية srem.moj.gov.sa، إمكان المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة، وذلك لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل، إذ يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل: قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار، تاريخ ووقت الصفقة.

وتعد البورصة العقارية مصدرا موثوقا للمستثمرين، إذ توفر البيانات والتقارير بشكل مباشر ودوري.

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